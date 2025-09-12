В пятницу, 12 сентября, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Айнтрахт».

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Байер – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция