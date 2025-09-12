Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Байер
12.09.2025 21:30 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
Смотрите 12 сентября в 21:30 поединок Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 12 сентября, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Айнтрахт».

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Байер – Айнтрахт
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бундеслига чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн Байер Айнтрахт Франкфурт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
