12 сентября состоялся матч третьего тура Бундеслиги 2025/26 между командами Байер и Айнтрахт Франкфурт.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль за леверкузенский коллектив положил Алекс Гримальдо, который дважды поразил ворота соперников со штрафного удара.

Для Байер это была первая встреча после отставки Эрика тен Хага. На посту наставника Неверкузена дебютировал Каспер Юльманд.

Байер доигрывал матч вдевятером. На 59-й минуте красную получил Роберт Андрих, а на 90+2-й с поля был удален Эсекьель Фернандес.

Бундеслига 2025/26. 3-й тур, 12 сентября

Байер – Айнтрахт Франкфурт – 3:1

Голы: Гримальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 (пен.) – Узун, 52

Удаления: Андрих, 59, Фернандес, 90+2

