Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер – Айнтрахт Ф – 3:1. Гримальдо оформил дубль со штрафных. Видео голов
Чемпионат Германии
Байер
12.09.2025 21:30 – FT 3 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Германия
13 сентября 2025, 01:22 |
41
0

Смотрите видеообзор матча третьего тура Бундеслиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября состоялся матч третьего тура Бундеслиги 2025/26 между командами Байер и Айнтрахт Франкфурт.

Поединок прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль за леверкузенский коллектив положил Алекс Гримальдо, который дважды поразил ворота соперников со штрафного удара.

Для Байер это была первая встреча после отставки Эрика тен Хага. На посту наставника Неверкузена дебютировал Каспер Юльманд.

Байер доигрывал матч вдевятером. На 59-й минуте красную получил Роберт Андрих, а на 90+2-й с поля был удален Эсекьель Фернандес.

Бундеслига 2025/26. 3-й тур, 12 сентября

Байер – Айнтрахт Франкфурт – 3:1

Голы: Гримальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 (пен.) – Узун, 52

Удаления: Андрих, 59, Фернандес, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
90’ +2
Игнасио Фернандес (Байер) получает красную карточку.
59’
Роберт Андрих (Байер) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Байер).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
