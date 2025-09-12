Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Байер
12.09.2025 21:30 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Германия
12 сентября 2025, 12:08 |
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 12 сентября в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября на Бай-Арена пройдет матч 3-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Байер встретится с Айнтрахтом Франкфурт. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Байер

Команда чуть больше года назад была на вершине за всю свою историю. Хаби Алонсо принес первую серебряную салатницу. Более того, к победе в Бундеслиге он прибавил и кубок страны. Как и ожидалось, на вершине удержаться не получилось. Но все же и 2024/2025 был достойным: немцы пробились в плей-офф Лиги чемпионов, также став вторыми на внутренней арене. Так что молодой специалист возвращался в Мадрид со щитом.

В преемники ему выбрали тен Хага. У него изначально была непростая задача, исходя из того, какой был отток лидеров в межсезонье, от Виртца до Джаки. Но Эрик еще и ухитрился со всеми в клубе рассориться. В итоге он продержался только три матча: выиграл в кубке у некоего Зонненхоф-Гроссаспах, но в чемпионате после домашнего поражения Хоффенхайму ограничился ничьей с Вердером. Но примечательно, что никто не спешил в Леверкузен становиться его преемником!

Айнтрахт Франкфурт

Клуб тоже постоянно продает игроков. Казалось, январская сделка, когда в Манчестер Сити ушел Мармуш, станет приговором для спортивных результатов, при всем прекрасном финансовом аспекте. Но нет, без египтянина, что был лидером по голам и передачам, получилось закончить 60 очками - больше в прошлом сезоне набрали только как раз Байер и Бавария!

На радостях летом продали еще и Экетика. И ничего, Дино Топмеллер снова удачно стартовал. После 5:0 в кубке с Энгерсом уверенно победили и Вердер, и Хоффенхайм в рамках Бундеслиги. Причем в каждом матче отмечался голами Рицу Доан, которого купили у Фрайбурга за небольшую часть из тех денег, что были выручены с летней продажи Юго в Ливерпуль.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков были выиграны Байером.

Прогноз

Букмекерские конторы все же больше верят в вице-чемпиона. Но, исходя из того, что клубы показали в августе, гости смогут не проиграть (коэффициент - 1,65).

Байер
12 сентября 2025 -
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт не проиграет 1.65
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
