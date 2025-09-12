Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом
Чемпионат Германии
Байер
12.09.2025 21:30 – FT 3 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 сентября 2025, 23:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 00:30
163
0

Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом

Главным героем встречи стал Алехандро Гримальдо, который записал на свой счет дубль

12 сентября 2025, 23:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 00:30
163
0
Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 12 сентября, состоялся матч третьего тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись «Байер» Леверкузен и «Айнтрахт» Франкфурт. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – сначала забил испанский защитник Гримальдо, позже отрыв увеличил чех Патрик Шик, который реализовал пенальти.

Во второй половине игры «Айнтрахт» сумел сократить отставание усилиями Джана Узуна. На 58-й минуте «Байер» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки защитника Роберта Андриха, а позже поле покинул аргентинец Фернандес (тоже удаление). Однако это не помешало подопечным Каспера Юльманда удержать победу и заработать три балла.

Клуб из Леверкузена набрал четыре балла и поднялся на седьмое место, «Айнтрахт» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата и продолжает занимать вторую позицию (шесть баллов). Стоит отметить, что второй тур только стартовал, поэтому обе команды потеряют свои места после того, как будут сыграны все матчи уик-энда.

Немецкая Бундеслига, 3-й тур. 12 сентября

Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1

Голы: Гримальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 – Узун, 52

Удаление: Андрих, 58, Фернандес, 90+2 (оба – «Байер»)

По теме:
Байер – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Холанд имеет столько же пента-триков, сколько Месси и Роналду вместе взятые
Каспер Юльманд Алехандро Гримальдо Патрик Шик Джан Узун Байер Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12 сентября 2025, 03:37 1
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника

Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Футбол | 12.09.2025, 20:57
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Футбол | 13.09.2025, 00:15
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
12.09.2025, 21:35 1
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем