Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом

В пятницу, 12 сентября, состоялся матч третьего тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись «Байер» Леверкузен и «Айнтрахт» Франкфурт. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – сначала забил испанский защитник Гримальдо, позже отрыв увеличил чех Патрик Шик, который реализовал пенальти.

Во второй половине игры «Айнтрахт» сумел сократить отставание усилиями Джана Узуна. На 58-й минуте «Байер» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки защитника Роберта Андриха, а позже поле покинул аргентинец Фернандес (тоже удаление). Однако это не помешало подопечным Каспера Юльманда удержать победу и заработать три балла.

Клуб из Леверкузена набрал четыре балла и поднялся на седьмое место, «Айнтрахт» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата и продолжает занимать вторую позицию (шесть баллов). Стоит отметить, что второй тур только стартовал, поэтому обе команды потеряют свои места после того, как будут сыграны все матчи уик-энда.

Немецкая Бундеслига, 3-й тур. 12 сентября

Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1

Голы: Гримальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 – Узун, 52

Удаление: Андрих, 58, Фернандес, 90+2 (оба – «Байер»)

