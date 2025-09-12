Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом
Главным героем встречи стал Алехандро Гримальдо, который записал на свой счет дубль
В пятницу, 12 сентября, состоялся матч третьего тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись «Байер» Леверкузен и «Айнтрахт» Франкфурт. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.
В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – сначала забил испанский защитник Гримальдо, позже отрыв увеличил чех Патрик Шик, который реализовал пенальти.
Во второй половине игры «Айнтрахт» сумел сократить отставание усилиями Джана Узуна. На 58-й минуте «Байер» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки защитника Роберта Андриха, а позже поле покинул аргентинец Фернандес (тоже удаление). Однако это не помешало подопечным Каспера Юльманда удержать победу и заработать три балла.
Клуб из Леверкузена набрал четыре балла и поднялся на седьмое место, «Айнтрахт» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата и продолжает занимать вторую позицию (шесть баллов). Стоит отметить, что второй тур только стартовал, поэтому обе команды потеряют свои места после того, как будут сыграны все матчи уик-энда.
Немецкая Бундеслига, 3-й тур. 12 сентября
Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1
Голы: Гримальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 – Узун, 52
Удаление: Андрих, 58, Фернандес, 90+2 (оба – «Байер»)
A HJUGE win to start Kasper's reign! 💪🖤❤️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 12, 2025
90+7' | 3-1 | #B04SGE pic.twitter.com/0XtwGPgbzF
We told you, he loves a free kick! 😤🇪🇸#B04SGE pic.twitter.com/oiD7ZuXUZ3— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 12, 2025
