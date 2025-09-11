Украина. Премьер лига11 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 00:18
Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt
Николай Матвиенко имеет трансферную стоимость 16 млн евро
11 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 00:18
Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги.
Самым дорогим игроком чемпионата Украины является Николай Матвиенко из Шахтера, его трансферная стоимость составляет 16 млн евро.
В топ-3 также входят Кауан Элиас из Шахтера (14 млн евро) и Владимир Бражко из Динамо (12 млн евро).
Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ (по версии Transfermarkt):
- 1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 16 млн евро
- 2. Кауан Элиас (Шахтер) – 14 млн евро
- 3. Владимир Бражко (Динамо) – 12 млн евро
- 4. Николай Шапаренко (Динамо) – 11 млн евро
- 5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 млн евро
- 6. Марлон Гомес (Шахтер) – 10 млн евро
- 7. Алиссон Сантана (Шахтер) – 9 млн евро
- 8. Лука Мейреллиш (Шахтер) – 8 млн евро
- 9. Валерий Бондарь (Шахтер) – 7 млн евро
- 10. Педриньо (Шахтер) – 7 млн евро
Читайте также:МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»
