Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги.

Самым дорогим игроком чемпионата Украины является Николай Матвиенко из Шахтера, его трансферная стоимость составляет 16 млн евро.

В топ-3 также входят Кауан Элиас из Шахтера (14 млн евро) и Владимир Бражко из Динамо (12 млн евро).

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ (по версии Transfermarkt):

1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 16 млн евро

2. Кауан Элиас (Шахтер) – 14 млн евро

3. Владимир Бражко (Динамо) – 12 млн евро

4. Николай Шапаренко (Динамо) – 11 млн евро

5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 млн евро

6. Марлон Гомес (Шахтер) – 10 млн евро

7. Алиссон Сантана (Шахтер) – 9 млн евро

8. Лука Мейреллиш (Шахтер) – 8 млн евро

9. Валерий Бондарь (Шахтер) – 7 млн евро

10. Педриньо (Шахтер) – 7 млн евро

Инфографика