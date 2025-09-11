Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 00:18
389
0

Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt

Николай Матвиенко имеет трансферную стоимость 16 млн евро

11 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 00:18
389
0
Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги.

Самым дорогим игроком чемпионата Украины является Николай Матвиенко из Шахтера, его трансферная стоимость составляет 16 млн евро.

В топ-3 также входят Кауан Элиас из Шахтера (14 млн евро) и Владимир Бражко из Динамо (12 млн евро).

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ (по версии Transfermarkt):

  • 1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 16 млн евро
  • 2. Кауан Элиас (Шахтер) – 14 млн евро
  • 3. Владимир Бражко (Динамо) – 12 млн евро
  • 4. Николай Шапаренко (Динамо) – 11 млн евро
  • 5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 млн евро
  • 6. Марлон Гомес (Шахтер) – 10 млн евро
  • 7. Алиссон Сантана (Шахтер) – 9 млн евро
  • 8. Лука Мейреллиш (Шахтер) – 8 млн евро
  • 9. Валерий Бондарь (Шахтер) – 7 млн евро
  • 10. Педриньо (Шахтер) – 7 млн евро

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану
Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
Динамо интересовалось одним из лучших бомбардиров УПЛ
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы финансы Transfermarkt Кауан Элиас Марлон Гомес Владимир Бражко Николай Шапаренко Артем Бондаренко Лука Мейреллиш Валерий Бондарь Алиссон Сантана Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Николай Степанов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11 сентября 2025, 11:01 2
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»

Влиятельный функционер поделился мнением о предстоящем противостоянии Альвареса и Кроуфорда

Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Футбол | 11 сентября 2025, 07:36 15
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку

Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько

Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина
Футбол | 12.09.2025, 00:10
Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина
Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Футбол | 11.09.2025, 09:24
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 11.09.2025, 23:44
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 2
Война
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 2
Футбол
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
11.09.2025, 17:30 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем