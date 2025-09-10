МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал ничью с Азербайджаном (1:1) в Баку в матче квалификации ЧМ-2026:

– Потеряли два очка, что можно еще сказать.

– Как-то неожиданно тяжело было против Азербайджана. Возможно, изучали их по прошлому тренеру, а они внесли коррективы?

– Я думаю, что сыграл такой фактор, как смена тренера и какая-то дополнительная мотивация. Это первое. Второе – ожидаемо, что будет тяжело, потому что они проиграли 0:5 первую игру. Знали, что дома они сделают все, чтобы взять очки. Они это и сделали.

– Какова реакция Сергея Реброва в раздевалке после такого поражения?

– Всегда сдержанная, потому что по горячим следам никто не хочет что-то говорить. После этого мы всегда приезжаем на другой сбор и очень долго разбираем эти игры.

– Почему так тяжело дается реализация моментов? Есть какое-то объяснение?

– Очень тяжело мне по горячим следам все это говорить. У нас ничего не изменилось, нужно выходить на каждую игру и пытаться выиграть ее, а дальше – не смотреть на какие-то там турнирные таблицы или матчи, которые играют параллельно. Просто выходить и делать свое задание.

– Ожидали ли такой поддержки на трибунах?

– Спасибо им за то, что приезжают, поддерживают постоянно. Извиняемся за результат. Мы немного пообщались, сделали выводы и будем двигаться дальше.