Чемпионат мира
10 сентября 2025, 16:29 | Обновлено 10 сентября 2025, 16:42
МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»

Капитан сборной Украины прокомментировал ничью в игре с Азербайджаном

МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал ничью с Азербайджаном (1:1) в Баку в матче квалификации ЧМ-2026:

– Потеряли два очка, что можно еще сказать.

– Как-то неожиданно тяжело было против Азербайджана. Возможно, изучали их по прошлому тренеру, а они внесли коррективы?

– Я думаю, что сыграл такой фактор, как смена тренера и какая-то дополнительная мотивация. Это первое. Второе – ожидаемо, что будет тяжело, потому что они проиграли 0:5 первую игру. Знали, что дома они сделают все, чтобы взять очки. Они это и сделали.

– Какова реакция Сергея Реброва в раздевалке после такого поражения?

– Всегда сдержанная, потому что по горячим следам никто не хочет что-то говорить. После этого мы всегда приезжаем на другой сбор и очень долго разбираем эти игры.

– Почему так тяжело дается реализация моментов? Есть какое-то объяснение?

– Очень тяжело мне по горячим следам все это говорить. У нас ничего не изменилось, нужно выходить на каждую игру и пытаться выиграть ее, а дальше – не смотреть на какие-то там турнирные таблицы или матчи, которые играют параллельно. Просто выходить и делать свое задание.

– Ожидали ли такой поддержки на трибунах?

– Спасибо им за то, что приезжают, поддерживают постоянно. Извиняемся за результат. Мы немного пообщались, сделали выводы и будем двигаться дальше.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Николай Матвиенко ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
