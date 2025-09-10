ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?
Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана
Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана (1:1). На гол Георгия Судакова соперники ответили взятием ворот с пенальти.В другом матче группы D Франция дома одержала волевую победу над Исландией (2:1).
Болельщики в соцсетях раскритиковали коуча Сергея Реброва, оставляя много негативных комментариев под его постами в Instagram. Фанаты обвиняли Реброва в просчетах с тактикой и в том, что команда потеряла очки в матче, где должна была побеждать.
Не выдержав давления, Ребров закрыл возможность комментировать свои публикации в Instagram. Теперь пользователи могут только просматривать его фотографии, но не оставляя отзывов.
Предлагаем принять участие в опросе. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?
Турнирное положение: Франция (6), Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).
ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?
Инфографика
Опрос
Немедленная отставка, нет игры
40 голосов 83.33 %
Подождать. Отставка, если не выйдет на ЧМ
3 голоса 6.25 %
Пусть продолжает работать
3 голоса 6.25 %
Сложно сказать
2 голоса 4.17 %
Виктор высказался об Илье Забарном
Хлопці - що ви курите в тій редакції ?))))
Його потрібно було вже рік тому гнати обісраною метлою
Це нездара і пихата наволоч
Нездивуюсь, якщо ця амеба з часом Рашку тринуватиме
Нехай продовжує працювати
1 голос
Зачекати. Відставка, якщо не вийде на ЧС
1 голос