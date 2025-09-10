Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 14:10 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:41
ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?

Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана

10 сентября 2025, 14:10 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:41
ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?
УАФ. Сергей Ребров

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана (1:1). На гол Георгия Судакова соперники ответили взятием ворот с пенальти.В другом матче группы D Франция дома одержала волевую победу над Исландией (2:1).

Болельщики в соцсетях раскритиковали коуча Сергея Реброва, оставляя много негативных комментариев под его постами в Instagram. Фанаты обвиняли Реброва в просчетах с тактикой и в том, что команда потеряла очки в матче, где должна была побеждать.

Не выдержав давления, Ребров закрыл возможность комментировать свои публикации в Instagram. Теперь пользователи могут только просматривать его фотографии, но не оставляя отзывов.

Предлагаем принять участие в опросе. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?

Турнирное положение: Франция (6), Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).

ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?

Инфографика

Опрос

Голосов 48
❓ Следует ли руководству УАФ отправить в отставку главного тренера сборной Украины Сергея Реброва?

Немедленная отставка, нет игры

40 голосов 83.33 %

Подождать. Отставка, если не выйдет на ЧМ

3 голоса 6.25 %

Пусть продолжает работать

3 голоса 6.25 %

Сложно сказать

2 голоса 4.17 %

Результаты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 5
An124_Ukr
Чи варто ? 
Хлопці - що ви курите в тій редакції ?))))
Його потрібно було вже рік тому гнати обісраною метлою
Це нездара і пихата наволоч
Нездивуюсь, якщо ця амеба з часом Рашку тринуватиме
Ответить
+4
batistuta
Усіх кумо-баранів під жопень кувалдой! Чим людина краще грала свого часу, тим вона корумповоніша та безмозгла! Зрозумійте авжеж! ЕЕ-ее-е-е-е-е! Пригадайте Платіні...
Ответить
+3
Lulinnha
Ребров вице-президент федерации как он может себя уволить ? 
Ответить
+1
судячи по опитуванню на зараз, по дному голосу продовжити працювати та чекати закінчення відбору дали фізрук серьожа та балда номер 7 королевський-шевченко, так сказати, зам президента УАФ та цілий президент УАФ

Нехай продовжує працювати




1 голос




Зачекати. Відставка, якщо не вийде на ЧС




1 голос
Ответить
0
Фанькин кот
Нужно гнать всех оптом! И Андрюшку, и Сирожу! Ибо это марионетки суркисни и каломойши, с их кремлёвским патроном мертвечуком!
Ответить
-1
