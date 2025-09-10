ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана (1:1). На гол Георгия Судакова соперники ответили взятием ворот с пенальти.В другом матче группы D Франция дома одержала волевую победу над Исландией (2:1).

Болельщики в соцсетях раскритиковали коуча Сергея Реброва, оставляя много негативных комментариев под его постами в Instagram. Фанаты обвиняли Реброва в просчетах с тактикой и в том, что команда потеряла очки в матче, где должна была побеждать.

Не выдержав давления, Ребров закрыл возможность комментировать свои публикации в Instagram. Теперь пользователи могут только просматривать его фотографии, но не оставляя отзывов.

Предлагаем принять участие в опросе. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?

Турнирное положение: Франция (6), Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).

