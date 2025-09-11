Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луческу грозит отставка. Уже найден новый тренер для сборной Румынии
Румыния
11 сентября 2025, 06:57 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:14
Мирча Луческу

Дальнейшая работа Мирчи Луческу на посту главного тренера сборной Румынии находится под вопросом после неудачной игры на Кипре (2:2) в квалификации ЧМ-2026.

После завершения поединка в Никосии фанаты сборной Румынии скандировали главному тренеру «Отставка, отставка». Многие эксперты в румынском футболе считают, что Луческу должен уйти с руля национальной команды. Главное имя, которое называют как возможного преемника – это Георге Хаджи.

Резван Бурляну, президент Федерации футбола Румынии (FRF), должен был в четверг принять участие в заседании Исполнительного комитета УЕФА, однако отменил поездку в Албанию и остался в стране, чтобы найти решение относительно будущего главного тренера.

Мирча Луческу рассказал, что именно он попросил встречу с руководством федерации 11 сентября, после которой и должно быть принято решение: остается Луческу или нет.

Отвечая на вопрос о возможности, что Георге Хаджи может занять его место на скамейке сборной Румынии, нынешний тренер сказал, что «ушел бы с огромным удовольствием», но предупредил «Короля», чтобы тот очень хорошо подумал перед тем, как принимать потенциальное предложение от FRF, ведь «он больше не имеет права на ошибку».

Мирча Луческу: «Я попросил провести разговор с Резваном Бурляну и другими людьми из руководства FRF. Если есть какая-то возможность заменить меня – я отойду.

Если может прийти Георге Хаджи, я уйду с огромным удовольствием. Георге должен очень хорошо все взвесить, потому что он больше не имеет права сделать какую-то ошибку. Я могу еще допустить ошибку. Он – уже нет, он бы закрыл себе путь. Если у него есть эта амбиция и это желание, я уступлю ему место.

Это совсем не проблема. Если я виноват во всем этом... Это смена поколений, не думайте, что все просто. В этот период было слишком сложно... Включая судейство – оно было ужасным. После 2:1 нам больше не давали атаковать. Но не из-за этого мы потеряли победу».

По теме:
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
«Судейство не давало атаковать». Луческу нашел виновных в неудаче с Кипром
Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ
Николай Степанов Источник: Digisport.ro
