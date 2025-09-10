Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Доверяю своим ногам». Варди прокомментировал переход в Кремонезе
Италия
10 сентября 2025, 23:25 | Обновлено 10 сентября 2025, 23:26
«Доверяю своим ногам». Варди прокомментировал переход в Кремонезе

Английский нападающий присоединился к итальянскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Английский нападающий Джейми Варди прокомментировал свой переход в «Кремонезе»:

«Вначале, когда речь шла об этой возможности, было много факторов, я поговорил со своими близкими, но, к счастью, теперь технологии дают нам возможность делать все что угодно. Я поговорил с тренером и увидел в его глазах во время видеозвонка желание заполучить меня, и я хочу быть готов»

«Здесь фантастически, говорят, что город тихий, но в эти дни он мне показался совсем не таким (смеется). Язык немного мешает, но можно общаться через футбол»

«После разговора с владельцем и тренером мы хотим остаться в этой лиге, у нас нет других амбиций, кроме как спастись. Мы стараемся дать все, что можем, и в любой день все могут победить любого. До сих пор тренировки шли очень хорошо, я смотрю, что от меня требуется как от нападающего. Я чувствую себя в лучшей физической форме, и она будет только улучшаться. Старт с «Вероной»? Решение примет тренер»

«С тех пор, как я был молодым в Англии, по воскресеньям утром была возможность смотреть итальянский чемпионат. Безусловно, это более тактический чемпионат, но я уже играл с Мареска, поэтому знаю, как играть в таких командах. Раньери? Я еще не разговаривал с ним, но знаю, что он сказал о мне много хороших слов»

«Когда я был маленьким, я смотрел на Дель Пьеро, мне нравилось видеть, как он забивает». «На протяжении всей моей карьеры люди всегда сомневались во мне. Мне всегда удавалось опровергнуть их сомнения, и я думаю, что такие же сомнения были и в отношении «Кремонезе». Я поговорил с тренером, и мы все хотим спасти команду. Мы хотим опровергнуть эти прогнозы»

«Я провел все лето, общаясь с одним человеком: Энцо Мареска. Он очень красиво отзывался о городе и клубе. Он посоветовал мне приехать сюда играть, я поговорил об этом с семьей, и мы согласились. Это необычно, будет странно, пока они не приедут в Италию. Мальчики уже хотят пойти на стадион, и мы уже смотрим расписание. Пока нет проблем, я скучаю по детям, но это не навсегда».

«Для меня удостоверение личности имеет относительное значение. Возраст – это всего лишь цифра, я доверяю своим ногам».

Джейми Варди Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
Victor673256ua
Якщо відчуває у собі сили - вперед. Грають люди і старші за Варді
