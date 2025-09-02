ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Варди нашел себе клуб. Будет играть в топ-лиге
Джейми подписал контракт с «Кремонезе»
Итальянский «Кремонезе» официально объявил о подписании легендарного английского экс-нападающего «Лестера» Джейми Варди.
Отмечается, что контракт 38-летнего футболиста с клубом Серии А будет действовать в течение одного сезона, но в соглашении есть опция, по которой, при выполнении определенных условий, сотрудничество будет продлено еще на год.
В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а сейчас он является свободным агентом.
Ранее слухи связывали Джейми Варди с «Наполи».
✍️ Deal done! ❤️#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #JamieVardy #Vardy pic.twitter.com/cn7B1cyO5w— U.S. Cremonese (@USCremonese) September 1, 2025
