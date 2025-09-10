Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. При Реброве в сборной Украины дебютировали 16 игроков. Весь список
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 21:02
275
0

При Реброве в сборной Украины дебютировали 16 игроков. Весь список

Тренер доверяет новым игрокам

10 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 21:02
275
0
При Реброве в сборной Украины дебютировали 16 игроков. Весь список
УАФ. Назар Волошин

В сентябрьских матчах отбора ЧМ-2026 в составе сборной Украины дебютировали еще три игрока – Назар Волошин, Артем Бондаренко и Олег Очеретько.

Всего за время работы Сергея Реброва с национальной командой в сборной удалось дебютировать уже 16 игрокам.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько.

По теме:
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва
Григорчук дал совет Реброву после фиаско Украины с Азербайджаном
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Алексей Гуцуляк Иван Калюжный Владислав Кабаев Егор Назарина Максим Таловеров Александр Назаренко (футболист) Артем Бондаренко Олег Очеретько Владимир Бражко Алексей Сыч Егор Ярмолюк Дмитрий Крыськив Николай Михайленко Александр Мартынюк
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Футбол | 10 сентября 2025, 18:05 40
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»

Головко считает, что сейчас не время менять наставника

Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10 сентября 2025, 03:06 2
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной

Готовятся санкции против Индии

Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
Футбол | 10.09.2025, 19:59
Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
Вина Ноттингем Форест. Известно, почему Зинченко не включили в заявку ЛЕ
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 2
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 449
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем