При Реброве в сборной Украины дебютировали 16 игроков. Весь список

В сентябрьских матчах отбора ЧМ-2026 в составе сборной Украины дебютировали еще три игрока – Назар Волошин, Артем Бондаренко и Олег Очеретько.

Всего за время работы Сергея Реброва с национальной командой в сборной удалось дебютировать уже 16 игрокам.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько.