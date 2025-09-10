От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.

Героем встречи стал нападающий колумбийцев Луис Суарес, в активе которого четыре забитых мяча.

Суарес стал лишь шестым игроком, которому удалось это достижение в квалификации к чемпионату мира в Южной Америке.

Игроки, забившие 4+ гола в одном матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке

1977 – Зико (Бразилия)

1989 – Карека (Бразилия)

1997 – Иван Саморано (Чили) – 5 голов, рекорд

2000 – Ромарио (Бразилия)

2011 – Луис Суарес (Уругвай)

2025 – Луис Суарес (Колумбия)