От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?
Колумбиец стал лишь шестым игроком, которому удалось это достижение в Южной Америке
В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.
Героем встречи стал нападающий колумбийцев Луис Суарес, в активе которого четыре забитых мяча.
Суарес стал лишь шестым игроком, которому удалось это достижение в квалификации к чемпионату мира в Южной Америке.
Игроки, забившие 4+ гола в одном матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке
- 1977 – Зико (Бразилия)
- 1989 – Карека (Бразилия)
- 1997 – Иван Саморано (Чили) – 5 голов, рекорд
- 2000 – Ромарио (Бразилия)
- 2011 – Луис Суарес (Уругвай)
- 2025 – Луис Суарес (Колумбия)
