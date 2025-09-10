Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 20:19 |
271
0

От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?

Колумбиец стал лишь шестым игроком, которому удалось это достижение в Южной Америке

10 сентября 2025, 20:19 |
271
0
От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Хавьер Суарес

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.

Героем встречи стал нападающий колумбийцев Луис Суарес, в активе которого четыре забитых мяча.

Суарес стал лишь шестым игроком, которому удалось это достижение в квалификации к чемпионату мира в Южной Америке.

Игроки, забившие 4+ гола в одном матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке

  • 1977 – Зико (Бразилия)
  • 1989 – Карека (Бразилия)
  • 1997 – Иван Саморано (Чили) – 5 голов, рекорд
  • 2000 – Ромарио (Бразилия)
  • 2011 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 2025 – Луис Суарес (Колумбия)
По теме:
Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре
Пикфорд догнал Симена по количеству сухих матчей в составе сборной Англии
Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
Луис Суарес сборная Колумбии по футболу статистика сборная Венесуэлы по футболу ЧМ-2026 по футболу Луис Хавьер Суарес Зико Иван Саморано Ромарио
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Футбол | 10 сентября 2025, 18:05 40
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»

Головко считает, что сейчас не время менять наставника

РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»
Футбол | 10 сентября 2025, 19:58 3
РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»
РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»

Тренер «сине-желтых» – о матче против Азербайджана

Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10.09.2025, 03:06
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 8
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем