Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?

Легендарный австралийский экс-теннисист Ллейтон Хьюитт, который сейчас является капитаном сборной своей страны, оштрафован и дисквалифицирован ITIA (Международным агентством по обеспечению честности в теннисе).

Хьюитт получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 30 000 австралийских долларов (около $18.7 тысяч) за то, что толкнул 60-летнего волонтера-сопровождающего антидопинговой службы после завершения полуфинального матча Кубка Дэвиса против Италии в ноябре 2024 года.

Ллейтон отрицал свою вину и заявлял, что действовал в целях самообороны, однако независимый трибунал признал австралийка виновным в нарушении правил.

Дисквалификация Хьюитта продлится с 25 сентября по 7 октября. 13 сентября австралийцы сыграют против команды Бельгии в решающем матче квалификации Кубка Дэвиса. В случае победы, Австралия выйдет в финальную часть турнира, которая стартует 18 ноября в Болонье, Италия.