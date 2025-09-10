Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Кубок Дэвиса
10 сентября 2025, 16:27 |
144
0

ITIA дисквалифицировало Хьюитта за то, что тот толкнул сотрудника антидопинговой службы

Getty Images/Global Images Ukraine. Ллейтон Хьюитт

Легендарный австралийский экс-теннисист Ллейтон Хьюитт, который сейчас является капитаном сборной своей страны, оштрафован и дисквалифицирован ITIA (Международным агентством по обеспечению честности в теннисе).

Хьюитт получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 30 000 австралийских долларов (около $18.7 тысяч) за то, что толкнул 60-летнего волонтера-сопровождающего антидопинговой службы после завершения полуфинального матча Кубка Дэвиса против Италии в ноябре 2024 года.

Ллейтон отрицал свою вину и заявлял, что действовал в целях самообороны, однако независимый трибунал признал австралийка виновным в нарушении правил.

Дисквалификация Хьюитта продлится с 25 сентября по 7 октября. 13 сентября австралийцы сыграют против команды Бельгии в решающем матче квалификации Кубка Дэвиса. В случае победы, Австралия выйдет в финальную часть турнира, которая стартует 18 ноября в Болонье, Италия.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминикиной в Кубке Дэвиса
В Галифаксе протесты. Матч Кубка Дэвиса Канада – Израиль пройдет без фанов
Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
дисквалификация Ллейтон Хьюитт ITIA сборная Австралии по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник: International Tennis Integrity Agency
