Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
ITIA дисквалифицировало Хьюитта за то, что тот толкнул сотрудника антидопинговой службы
Легендарный австралийский экс-теннисист Ллейтон Хьюитт, который сейчас является капитаном сборной своей страны, оштрафован и дисквалифицирован ITIA (Международным агентством по обеспечению честности в теннисе).
Хьюитт получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 30 000 австралийских долларов (около $18.7 тысяч) за то, что толкнул 60-летнего волонтера-сопровождающего антидопинговой службы после завершения полуфинального матча Кубка Дэвиса против Италии в ноябре 2024 года.
Ллейтон отрицал свою вину и заявлял, что действовал в целях самообороны, однако независимый трибунал признал австралийка виновным в нарушении правил.
Дисквалификация Хьюитта продлится с 25 сентября по 7 октября. 13 сентября австралийцы сыграют против команды Бельгии в решающем матче квалификации Кубка Дэвиса. В случае победы, Австралия выйдет в финальную часть турнира, которая стартует 18 ноября в Болонье, Италия.
🚨— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 10, 2025
😳 Woah, Australia Davis Cup Captain Lleyton Hewitt has been handed a two-week suspension and a $30,000 (AUD) fine for ‘engaging in offensive conduct towards a doping control official.’
He was found to have pushed a 60-year-old volunteer anti-doping chaperone at the… pic.twitter.com/EUkS58zvyO
