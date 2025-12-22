Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
ITF
22 декабря 2025, 04:37 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:46
Китайский теннисист получил дисквалификацию на 12 лет за договорные матчи

Пан Женьлун договорился о результате 5 своих матчей и оказал влияние еще на 17 игр

Пан Женьлун

Международное агентство по вопросам честности в теннисе (ITIA) сообщило, что китайский теннисист Пан Женьлун получил 12-летнее отстранение от тенниса и штраф в размере 110 тысяч долларов США (из которых 70 тысяч долларов отсрочено). Это произошло после того, как установлена его причастность к договорным матчам или попыткам их организации, речь идет о 22 поединках между маем и сентябрем 2024 года.

25-летний Пан признал, что договорился о результате в 5 собственных одиночных матчах на турнирах ITF World Tennis Tour M15, M25 и ATP Challenger 50, а также совершил 17 попыток коррупционного влияния на других профессиональных игроков, что привело к еще 6 договорным матчам.

Пан, который достиг высшего рейтинга в одиночном разряде (1316 место) в ноябре 2024 года, согласился на согласованное наказание с ITIA и отказался от права на слушание перед независимым Антикоррупционным офицером (AHO).

Время, проведенное под временным отстранением с 7 ноября 2024 года, будет засчитано в общий срок запрета. Таким образом, отстранение Пана Жэньлуна продлится до 6 ноября 2036 года, при условии оплаты непогашенной части штрафа.

В течение периода недопуска Пан запрещено играть, тренировать или посещать любое теннисное мероприятие, которое организуется или санкционируется членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federation Francaise de Tennis, Wimbledon, USTA) или любой национальной ассоциацией.

ITIA – независимый орган, созданный членами теннисного сообщества для поддержки, развития и защиты честности профессиональных теннисных соревнований.

дисквалификация теннис ITIA договорные матчи
Николай Степанов Источник: International Tennis Integrity Agency
