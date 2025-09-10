Ночью 10 сентября состоялся последний тур отборочного этапа чемпионата мира 2026 среди сборных Южной Америки.

В финальном туре решалась судьба сборной Венесуэлы, которая впервые в истории могла выйти в самый престижный турнир.

На своем поле сборная Венесуэлы принимала уже обеспечившую себе место на мундиале Колумбию, которой было не до мотивации.

Хозяева начали хорошо, забили первыми, но дальше Венесуэла провалилась. Команда пропустила шесть мячей от Колумбии, забив в ответ лишь три.

В итоге Венесуэла проиграла со счетом 3:6, имея минимальные шансы на выход на ЧМ. Точкой в мечтах венесуэльцев стала победа Боливии над Бразилией (1:0), которая подняла боливийцев на седьмое место (зона плей-офф), тогда как Венесуэла, заняв восьмое место, осталась за бортом.

После финального свистка игроки Венесуэлы с разбитыми сердцами не смогли сдержать слез.

ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция сборной Венесуэлы на невыход на ЧМ 2026