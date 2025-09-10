Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция сборной Венесуэлы на невыход на ЧМ 2026
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 08:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 08:50
233
0

ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция сборной Венесуэлы на невыход на ЧМ 2026

Команда в последнем матче отбора уступила разгромно Колумбии

10 сентября 2025, 08:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 08:50
233
0
ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция сборной Венесуэлы на невыход на ЧМ 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 10 сентября состоялся последний тур отборочного этапа чемпионата мира 2026 среди сборных Южной Америки.

В финальном туре решалась судьба сборной Венесуэлы, которая впервые в истории могла выйти в самый престижный турнир.

На своем поле сборная Венесуэлы принимала уже обеспечившую себе место на мундиале Колумбию, которой было не до мотивации.

Хозяева начали хорошо, забили первыми, но дальше Венесуэла провалилась. Команда пропустила шесть мячей от Колумбии, забив в ответ лишь три.

В итоге Венесуэла проиграла со счетом 3:6, имея минимальные шансы на выход на ЧМ. Точкой в мечтах венесуэльцев стала победа Боливии над Бразилией (1:0), которая подняла боливийцев на седьмое место (зона плей-офф), тогда как Венесуэла, заняв восьмое место, осталась за бортом.

После финального свистка игроки Венесуэлы с разбитыми сердцами не смогли сдержать слез.

ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция сборной Венесуэлы на невыход на ЧМ 2026

По теме:
Обидчик сборной Украины стал рекордсменом Азербайджана
Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»
ВИДЕО. Тренер Австрии проехался на велосипеде по футбольному полю
сборная Венесуэлы по футболу сборная Колумбии по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский выбрал следующего игрока Динамо, которому укажет на дверь
Футбол | 10 сентября 2025, 03:44 2
Шовковский выбрал следующего игрока Динамо, которому укажет на дверь
Шовковский выбрал следующего игрока Динамо, которому укажет на дверь

В Киеве нет места для Самбы Диалло

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 17:40 72
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00

Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Футбол | 09.09.2025, 14:04
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
Футбол | 10.09.2025, 07:15
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем