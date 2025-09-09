Чемпионат мира09 сентября 2025, 23:35 |
89
0
Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?
Забитый мяч не помог «сине-желтым» одержать победу
09 сентября 2025, 23:35 |
89
0
Во втором отборочном матче к чемпионату мира 2026 года Украина в Баку сыграла вничью с Азербайджаном со счетом 1:1.
Единственным голом в составе сборной Украины отметился Георгий Судаков.
Для полузащитника «Бенфики» этот забитый мяч стал 4-м в 31 поединке за национальную команду. Также украинский хавбек имеет в своем активе 6 результативных передач в составе «сине-желтых».
Голы Георгия Судакова за сборную Украины (4)
- 2025: ЧМ (квалификация), против Азербайджана
- 2024: ЛН, против Чехии
- 2024: ТМ, против Молдовы
- 2023: ЧЕ (квалификация), против Северной Македонии
