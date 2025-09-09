Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?

Во втором отборочном матче к чемпионату мира 2026 года Украина в Баку сыграла вничью с Азербайджаном со счетом 1:1.

Единственным голом в составе сборной Украины отметился Георгий Судаков.

Для полузащитника «Бенфики» этот забитый мяч стал 4-м в 31 поединке за национальную команду. Также украинский хавбек имеет в своем активе 6 результативных передач в составе «сине-желтых».

Голы Георгия Судакова за сборную Украины (4)