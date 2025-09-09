Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?

Забитый мяч не помог «сине-желтым» одержать победу

Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Во втором отборочном матче к чемпионату мира 2026 года Украина в Баку сыграла вничью с Азербайджаном со счетом 1:1.

Единственным голом в составе сборной Украины отметился Георгий Судаков.

Для полузащитника «Бенфики» этот забитый мяч стал 4-м в 31 поединке за национальную команду. Также украинский хавбек имеет в своем активе 6 результативных передач в составе «сине-желтых».

Голы Георгия Судакова за сборную Украины (4)

  • 2025: ЧМ (квалификация), против Азербайджана
  • 2024: ЛН, против Чехии
  • 2024: ТМ, против Молдовы
  • 2023: ЧЕ (квалификация), против Северной Македонии
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Георгий Судаков
