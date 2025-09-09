Чемпионат мира09 сентября 2025, 19:05 |
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 9 сентября
Азербайджан – Украина – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Азербайджан – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
