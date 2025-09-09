Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 19:05
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

09 сентября 2025, 19:05
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 9 сентября

Азербайджан – Украина – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Азербайджан – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ФОТО. Рефери назначил и отменил пенальти для Украины в игре с Азербайджаном
ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку
Зинченко догонит Реброва по количеству матчей за сборную Украины
сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
