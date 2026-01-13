Тренер нашел нового форварда для сборной Украины: «Зависит от него»
Валерий Иващенко считает, что Игорь Краснопир может дорасти до сборной Украины
Украинский тренер Валерий Иващенко заявил, что переход Игоря Краснопира в Полесье поможет форварду попасть в расположение национальной сборной Украины.
– Переход в Полесье делает Краснопира потенциальным кандидатом в сборную Украины?
– Переход в Полесье станет хорошей площадкой для него, чтобы в будущем претендовать на свой шанс попасть в сборную Украины. Есть пример регулярно вызываемых Гуцуляка, Назаренко, Великана. Дальше все будет зависеть от Игоря, – сказал Иващенко.
В этом сезоне 23-летний игрок забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах. Наставник житомирской команды Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии
Также вторую победу одержал Сергей Соколовский