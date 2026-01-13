Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Тренер нашел нового форварда для сборной Украины: «Зависит от него»

Валерий Иващенко считает, что Игорь Краснопир может дорасти до сборной Украины

Тренер нашел нового форварда для сборной Украины: «Зависит от него»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Украинский тренер Валерий Иващенко заявил, что переход Игоря Краснопира в Полесье поможет форварду попасть в расположение национальной сборной Украины.

– Переход в Полесье делает Краснопира потенциальным кандидатом в сборную Украины?

– Переход в Полесье станет хорошей площадкой для него, чтобы в будущем претендовать на свой шанс попасть в сборную Украины. Есть пример регулярно вызываемых Гуцуляка, Назаренко, Великана. Дальше все будет зависеть от Игоря, – сказал Иващенко.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах. Наставник житомирской команды Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины.

Валерий Иващенко Игорь Краснопир сборная Украины по футболу Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
