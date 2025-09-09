Заменить Мудрика. Ванат честно сказал о позиции в сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 18:31 | Обновлено 09 сентября 2025, 18:42
Не хочет играть вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форварда Жироны Владислава Ваната перед матчем отбора ЧМ-2026 против Азербайджана спросили по поводу позиции на поле в сборной Украины.

Игроку сказали, что после дисквалификации Михаила Мудрика команде не хватает скорости на фланге, однако Владислав не хотел бы играть вингера.

«Сыграть вингера? Моя позиция – центральный форвард, и я хочу там играть, но если нужно тренеру, то сыграю на фланге. Удобно мне не будет, но я там сыграю, если мне скажут», – сказал Ванат.

Владислав выйдет в основе на матч с Азербайджаном.

