  3. Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
09 сентября 2025, 14:20 |
Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку (начало в 19:00)

9 сентября сборная Украины проведет выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

Поединок состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили актуальные коэффициенты на встречу. Победа сине-желтых расценивается в 1.46. Интересно, что открывалась линия на викторию подопечных Реброва по 1.61.

На успех Азербайджана можно поставить с коэффициентом 7.50. Котировки на ничью составляют 4.50. Ставка «обе забьют» котируется по 2.07.

Основные коэффициенты на матч Азербайджан – Украина:

  • Победа Азербайджана – 7.50
  • Ничья – 4.50
  • Победа Украины – 1.46
  • Обе забьют – 2.07
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.85
  • Фора Украины (-1) – 1.71

