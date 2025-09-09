Азербайджан – Украина. Букмекеры: коэффициент на победу сине-желтых просел
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку (начало в 19:00)
9 сентября сборная Украины проведет выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.
Поединок состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили актуальные коэффициенты на встречу. Победа сине-желтых расценивается в 1.46. Интересно, что открывалась линия на викторию подопечных Реброва по 1.61.
На успех Азербайджана можно поставить с коэффициентом 7.50. Котировки на ничью составляют 4.50. Ставка «обе забьют» котируется по 2.07.
Основные коэффициенты на матч Азербайджан – Украина:
- Победа Азербайджана – 7.50
- Ничья – 4.50
- Победа Украины – 1.46
- Обе забьют – 2.07
- Тотал голов больше 2.5 – 1.85
- Фора Украины (-1) – 1.71
