Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 16:16 |
362
2

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

9 сентября, встречу второго тура квалификации к Евро проведут Азербайджан и Украина. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Азербайджан

Сборная Азербайджана точно не дотягивает даже до уровня середняка европейского футбола. Назвать эту команду проходной тоже нельзя, ведь местами можно увидеть хорошие матчи против сильных соперников.

Старт этой квалификации получился провальным, так как уступили на выезде Исландии со счетом 0:5. В такой ситуации больше смущает количество пропущенных мячей и сама игра, соперник доминировал и заслуженно выиграл. Азербайджанцы еще держались в первом тайме, пропустив только в компенсированное время, а вот во второй половине уже посыпались голы.

Изначально команда выглядела главным андердогом своего квартета, здесь важно показать свой лучший футбол, а также пробовать цепляться за очки, особенно на своем поле.

Украина

Начали с поражения и подопечные Сергея Реброва, хотя уступить мощной Франции точно не зазорно. Украина проиграл 0:2, по игре, справедливо, хотя могли забить, было два убойных момента.

После игры тренер признал, что не хватало остроты, были только подходы к воротам соперника. О конкуренции с французами можно забыть, а вот второе место уже реальная задача, именно в этом будет заключаться основная задача.

Многие футболисты сборной Украины играют в сильных клубах, хотя мало кто имеет стабильную игровую практику, что отражается на кондициях. Потеря очков против Азербайджана даже в гостях недопустимая роскошь.

Личные встречи

Как показывает статистика, команды пересекались дважды в далеком 2006 году, оба матча были товарищескими. Тогда одна встреча завершилась нулевой ничьей, а вторую выиграли украинцы со счетом 6:0.

Прогноз

В этом противостоянии украинцы считаются фаворитами, основное преимущество азербайджанцев в том, что они сыграют дома, где их яро будет поддерживать местная публика.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Азербайджана – 6,1, ничья – 4,2, победа Украина – 1,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду напряженного матча, при этом поставлю на успех гостей с форой -1 гол за 1,88. Украинцы должны доказать, что они выше классом.

Прогноз Sport.ua
Азербайджан
9 сентября 2025 -
19:00
УКРАИНА
Фора сборной Украины (-1) 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
OKs100
Если Украина будет играть от защиты, с 5 защитниками и 2 опорниками, будут шансы минимально выиграть на контратаках. 
Ответить
0
Trishovich
2-1 перемога Азербвйджану
Відставка Ребра
Ответить
0
