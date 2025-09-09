Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Исландия. Текстовая трансляция матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
09.09.2025 21:45 - : -
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:00
52
0

Франция – Исландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отбора на ЧМ-2026

09 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:00
52
0
Франция – Исландия. Текстовая трансляция матча
Коллаж sport.ua

9 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч отбора на чемпионат мира-2026, где встретятся сборные Франции и Исландии. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Франция под руководством Дидье Дешама остается стабильно среди фаворитов, имея в своем активе триумф на мундиале-2018 и финал в Катаре. В новом отборочном цикле команда стартовала с уверенной победы над Украиной со счетом 2:0.

Исландия после сенсационного дебюта на больших турнирах не смогла повторить свои успехи. В 2025 году команда провела неудачные стыковые матчи, но в квалификации победила Азербайджан 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Исландия в украинской верии сайта.

Прогноз Sport.ua
Франция
9 сентября 2025 -
21:45
Исландия
Победа Франции 1.13 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Футбол | 09 сентября 2025, 12:17 1
Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем
Известный тренер вернется в чемпионат Англии, чтобы возглавить Ноттингем

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу договорился о сотрудничестве с клубом Премьер-лиги

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 11:17 25
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Футбол | 09.09.2025, 09:24
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем