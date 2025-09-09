9 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч отбора на чемпионат мира-2026, где встретятся сборные Франции и Исландии. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Франция под руководством Дидье Дешама остается стабильно среди фаворитов, имея в своем активе триумф на мундиале-2018 и финал в Катаре. В новом отборочном цикле команда стартовала с уверенной победы над Украиной со счетом 2:0.

Исландия после сенсационного дебюта на больших турнирах не смогла повторить свои успехи. В 2025 году команда провела неудачные стыковые матчи, но в квалификации победила Азербайджан 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Исландия в украинской верии сайта.