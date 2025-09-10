«Такое решение арбитра». Дешам высказался о победе над Исландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче против национальной команды Исландии в квалификации чемпионата мира-2026.

Французская команда на «Парк де Пренс» минимально обыграла соперника, оформив камбэк по ходу встречи (2:1).

«Итог очень положительный – шесть очков. Сегодняшний матч был сложным еще и потому, что соперник действовал очень низким блоком. Мы были наказаны за единственную ошибку в первом тайме, хотя создали много моментов, но все же не хватило реализации. Мы способны играть лучше: нужно было больше остроты, скорости в передачах, чтобы не позволять Исландии так плотно обороняться.

Отмененный гол? Арбитр принял решение, оно оказалось в нашу пользу. Я понимаю, что мой коллега из Исландии разочарован, но это было решение арбитра.

Тюрам? У него получилось не все, но он много пытался, добавлял динамики и заработал пенальти. Его роль в сборной отличается от той, что у него в клубе. Это также связано с позицией Тео Эрнандеса, который мало подключался в атаку. Поэтому наша игра на левом фланге выглядела статичнее, а это не лучшее решение против соперника, который так глубоко обороняется. Почему я его использую слева? Я делал так не раз. Знаю, что в «Интере» он играет на другой позиции, но Маркус не возражает, он готов. Было бы хорошо, если бы Тео поднимался выше и шире, тогда Маркус мог бы смещаться в центр и сближаться с Килианом Мбаппе.

Нужно учитывать ситуацию с Тео: он не играл официальных матчей с июня, еще с Германии. Я прекрасно понимаю, что он не в лучших кондициях. Да, есть конкуренция. До сих пор Тео мог иметь преимущество, но что будет через месяц – не знаю. В любом случае ему нужно набирать игровую практику.

Килиан сейчас в отличной форме – и физически, и психологически. Он остается эффективным. На этом сборе он также был настоящим лидером. Сборная Франции всегда будет нуждаться в Килиане. Он счастлив, и это видно на поле. Его 52 гола? Для него все происходит очень быстро: даже когда он не в лучшем состоянии, он все равно забивает. Тьерри Анри был феноменальным нападающим, но у Килиана еще много лет впереди. Он делает все, чтобы поднимать планку все выше. Это игрок вне нормы, но при этом он всегда остаётся частью коллектива.

Пропущенный гол – это была техническая ошибка, я не собираюсь осуждать Олисе, учитывая все, что он сделал в матче с Украиной. Его немного прижали, такое бывает, но в целом я доволен его игрой. Он набирает все больше уверенности, хорошо взаимодействует с полузащитниками и нападающими – это очень интересно.

Свист болельщиков в мой адрес? Я этого не слышал, так как уже был в раздевалке. Возможно, это были те же люди, которые освистывали Адриена. И именно из-за него мне неприятно, ведь он игрок сборной Франции, и такого быть не должно. Я не собираюсь жаловаться на наших болельщиков – у нас отличная поддержка, это дело меньшинства, и ему здесь не место», – сказал Дешам.