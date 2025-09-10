9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол + ассист за французов оформил звездный форвард Килиан Мбаппе.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 9 сентября

Франция – Исландия – 2:1

Голы: Мбаппе, 45 (пен.), Баркола, 62 – Гудьонсен, 21

Удаление: Тчуамени, 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Гудьонсен, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 45 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Баркола, 62 мин.