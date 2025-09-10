Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.
Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Гол + ассист за французов оформил звездный форвард Килиан Мбаппе.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 9 сентября
Франция – Исландия – 2:1
Голы: Мбаппе, 45 (пен.), Баркола, 62 – Гудьонсен, 21
Удаление: Тчуамени, 68
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Гудьонсен, 21 мин.
ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 45 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Баркола, 62 мин.
События матча
