  Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
09.09.2025 21:45 – FT 2 : 1
Исландия
Чемпионат мира
Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола и Килиан Мбаппе

9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол + ассист за французов оформил звездный форвард Килиан Мбаппе.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 9 сентября

Франция – Исландия – 2:1

Голы: Мбаппе, 45 (пен.), Баркола, 62 – Гудьонсен, 21

Удаление: Тчуамени, 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Гудьонсен, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 45 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Баркола, 62 мин.

События матча

68’
Орельен Тчуамени (Франция) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
