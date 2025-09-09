9 сентября на Парк де Пренс пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Франции и Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда давно уже играет под руководством Дешама. Безусловно, хватало и неудач, и особняком стоит поражение на домашнем Евро в финальном матче. Хватало критики игры, которую показывали в прошлом году, на крайнем чемпионате. Но, с другой стороны, многое перевешивает победа на мундиале-2018. Да и в Катаре получилось на пару с Аргентиной выдать один из самых упорных и запоминающихся финалов в истории. Да и в целом уровень поддерживают высокий, вот и Лигу Наций закончили на итоговом третьем месте.

В любом случае, сейчас начинается последний раунд, в котором будет тренировать Дешам - он уйдет в следующем году. Стартовали футболисты с потенциально главным соперником, Украиной, оформили уверенную, 2:0, победу.

Исландия

Сборная успела дебютировать и на Евро (причем очень удачно!), и на чемпионате мира. Но ни один из этих опытов так и не повторили. Ближе всего были футболисты в прошлом году, но, пройдя в первом раунде стыков Израиль, потом безвольно уступили Украине. Потом в Лиге Наций в компании с Уэльсом, Турцией и Черногорией вышло набрать всего семь очков - опередив последнюю, стали в квартете третьим.

В итоге в 2025-м году команда проиграла оба мартовских стыковых поединках с Косово. Потом наконец-то выиграли, у шотландцев. Но, во-первых, в товарищеском поединке, во-вторых, следующую такую встречу закончили новым поражением, от Северной Ирландии. И, сейчас начали со встречи с аутсайдером этого квартета, Азербайджана. Там забили пять безответных голов.

Статистика личных встреч

Всего было полтора десятка очных матчей, и французы ни разу не проиграли, в основном побеждая. Особенно в крайних поединках: выиграли в пяти из шести раз.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева разгромно победят. Но с учетом их прагматичного стиля, ставим на Исландию с форой +3 гола (коэффициент - 1,6).