Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 04:36
Главный тренер Руха назвал задачу львовской команды на сезон

Иван Федык рассказал, что приоритет – готовиться от игры к игре

ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федык рассказал о задачах львовской команды на сезон:

«Мы очень верим в своих футболистов, что они будут создавать конкуренцию. Молодые игроки все хотят прогрессировать. А не так, что опытные футболисты приходят – и на скамейке запасных ждут, когда закончится карьера. Все работают на полную. Верим, что у них всё получится.

Задачу на сезон поставил президент, будем от неё отталкиваться. Но у нас приоритет – готовиться от игры к игре. Каждый раз другая подготовка, каждый матч отдельно. Дальше будем уже смотреть.

Очень сложно что-то говорить. Прогнозы – вещь неблагодарная. Все зависит от множества факторов: как будем прогрессировать, будут ли все ребята здоровы, как быстро наберут форму те, кто полностью не прошёл сборы, и так далее. Очень много команд ставят задачи, а в итоге в конце сезона мы видим совсем другую ситуацию.

Нам всегда нужно усиление. Мы в поиске по всем позициям. Можно сказать, что на все позиции ищем более сильных исполнителей, чем те, что у нас есть. Но пока в этом плане доверяем нашим ребятам. Ждем, будет усиление тоже.

Отношения с Григорием Козловским? У нас всегда были нормальные рабочие отношения, мы уважаем друг друга. Не верю ни в какие кредиты доверия. Особенно в Украине, где кроме нескольких клубов контракты тренеров не имеют большого значения. Больше речь идет об отношениях между владельцем и тренером».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Федык Григорий Козловский
Николай Степанов Источник: Трибуна
