Иван ФЕДЫК: «Никто не даст им столько времени»

Украинский тренер «Руха» Иван Федык дал пресс-конференцию после матча четвертого тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:2 уступили «Металлисту 1925»:

– Мы неплохо начали матч, нам удавалось нейтрализовать «»атакующие действия «Металлиста 1925». Но двое наших игроков получили травмы. Команда старалась не пропустить до перерыва, но из-за этих травм игра пошла не по нашему плану – пришлось перестраиваться, и не удалось сделать это сразу.

Схему с тремя центральными защитниками мы выбрали, потому что думали, что так нам будет лучше действовать против «Металлиста 1925». Также у нас есть определенные кадровые потери: Марко Сапуга и Юрий Копина сейчас травмированы. Из-за этого у нас есть изменения в тренировочном процессе, ведь сначала мы наигрываем одних игроков, а потом приходится рассчитывать на других футболистов и менять тренировочный микроцикл, чтобы ребята подошли к игре в оптимальной кондиции.

В перерыве мы внесли коррективы, провели замены, в том числе и обратную замену Клайвера, который не вошел в игру. Нам непросто, ведь мы вынуждены воспитывать молодых игроков, чтобы они заменили тех 11 игроков, которые покинули команду.

Назар Касарда, Максим Бойко и Богдан Левицкий хорошо работают на тренировках. Особенно Левицкий. Он прошел с нами все сборы, мы очень рассчитываем на этого игрока и верим, что он будущее не только «Руха», но и сборной Украины. Он получит возможность играть и дальше, даже если будет ошибаться. Считаю, что в матче с «Металлистом 1925» Богдан сыграл достаточно неплохо. Что касается других ребят, то им было непросто. Чтобы закрепиться на этом уровне, Назар и Максим должны иметь больше игровой практики. Это не Вторая лига, где они были лидерами «Руха-2». В УПЛ никто не даст им столько времени, чтобы думать на поле, и нужно работать, если они хотят играть на этом уровне.

