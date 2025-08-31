Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ФЕДЫК: «Никто не даст им столько времени»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 05:14 | Обновлено 31 августа 2025, 05:37
98
0

Иван ФЕДЫК: «Никто не даст им столько времени»

Украинский специалист прокомментировал матч четвертого тура УПЛ

31 августа 2025, 05:14 | Обновлено 31 августа 2025, 05:37
98
0
Иван ФЕДЫК: «Никто не даст им столько времени»
ФК Рух Львов. Иван Федык

Украинский тренер «Руха» Иван Федык дал пресс-конференцию после матча четвертого тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:2 уступили «Металлисту 1925»:

– Мы неплохо начали матч, нам удавалось нейтрализовать «»атакующие действия «Металлиста 1925». Но двое наших игроков получили травмы. Команда старалась не пропустить до перерыва, но из-за этих травм игра пошла не по нашему плану – пришлось перестраиваться, и не удалось сделать это сразу.

Схему с тремя центральными защитниками мы выбрали, потому что думали, что так нам будет лучше действовать против «Металлиста 1925». Также у нас есть определенные кадровые потери: Марко Сапуга и Юрий Копина сейчас травмированы. Из-за этого у нас есть изменения в тренировочном процессе, ведь сначала мы наигрываем одних игроков, а потом приходится рассчитывать на других футболистов и менять тренировочный микроцикл, чтобы ребята подошли к игре в оптимальной кондиции.

В перерыве мы внесли коррективы, провели замены, в том числе и обратную замену Клайвера, который не вошел в игру. Нам непросто, ведь мы вынуждены воспитывать молодых игроков, чтобы они заменили тех 11 игроков, которые покинули команду.

Назар Касарда, Максим Бойко и Богдан Левицкий хорошо работают на тренировках. Особенно Левицкий. Он прошел с нами все сборы, мы очень рассчитываем на этого игрока и верим, что он будущее не только «Руха», но и сборной Украины. Он получит возможность играть и дальше, даже если будет ошибаться. Считаю, что в матче с «Металлистом 1925» Богдан сыграл достаточно неплохо. Что касается других ребят, то им было непросто. Чтобы закрепиться на этом уровне, Назар и Максим должны иметь больше игровой практики. Это не Вторая лига, где они были лидерами «Руха-2». В УПЛ никто не даст им столько времени, чтобы думать на поле, и нужно работать, если они хотят играть на этом уровне.

Ранее Младен Бартулович дал пресс-конференцию после матча с «Металлист 1925» – «Рух».

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотим доминировать на поле»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Он играет там, где нам нужно на поле»
чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Иван Федык Марко Сапуга Юрий Копына Максим Бойко Клайвер Габриэл
Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 124
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31 августа 2025, 00:17 47
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб

Георгий стал игроком «Бенфики»

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
Футбол | 31.08.2025, 05:37
ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Футбол | 30.08.2025, 19:59
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем