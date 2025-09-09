Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
Франция
09 сентября 2025, 02:35 |
Пьер Менес считает, что за Илью заплатили слишком много

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Еще рано судить о Забарном, он – молодой. Но я считаю, что заплатить за него 65 млн евро – это расточительство. Его действительно разгромили, когда сборная Франции забивала второй гол украинцам, но нам придется подождать, чтобы по-настоящему оценить его», – заявил Менес в своем блоге.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло оценил второй гол сборной Франции в ворота национальной команды Украины.

По теме:
Эльдар КУЛИЕВ: «Увольнение Сантуша на игру Азербайджана не повлияет»
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
ПСЖ: Дембеле пропустит около 6 недель, а Дуэ выбыл на 4 недели
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
MaximusOne
Якщо вони купляли його заради захисних якостей, то тут вони звичайно прогадали, але Забарний цінується не за них, а за вміння починати атаки команди, завдяки своєму як для захисника хорошому контролю м'яча і першому пасу, так що в чемпіонаті Франції він ПСЖ підійде, а ось ЛЧ це вже друга тема. Загалом це такий самий приклад як Матвієнко в ШД.
