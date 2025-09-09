«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
Пьер Менес считает, что за Илью заплатили слишком много
Известный французский журналист Пьер Менес поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.
«Еще рано судить о Забарном, он – молодой. Но я считаю, что заплатить за него 65 млн евро – это расточительство. Его действительно разгромили, когда сборная Франции забивала второй гол украинцам, но нам придется подождать, чтобы по-настоящему оценить его», – заявил Менес в своем блоге.
Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.
Ранее французский журналист Даниэль Риоло оценил второй гол сборной Франции в ворота национальной команды Украины.
