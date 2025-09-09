«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного

Известный французский журналист Пьер Менес поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Еще рано судить о Забарном, он – молодой. Но я считаю, что заплатить за него 65 млн евро – это расточительство. Его действительно разгромили, когда сборная Франции забивала второй гол украинцам, но нам придется подождать, чтобы по-настоящему оценить его», – заявил Менес в своем блоге.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

