Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 01:26 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:27
289
0

ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке

После игры Израиля с Италией между футболистами этих команд произошел конфликт

09 сентября 2025, 01:26 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:27
289
0
ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль вовлечен в войну, команды встречались в венгерском городе Дебрецен. Победу со счетом 5:4 одержала команда гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После поединка между футболистами обеих команд произошел конфликт, в который пришлось вмешаться даже главному тренеру сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который ворвался в потасовку со словами: «Завали е***о».

ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке

По теме:
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Израиль – Италия – 4:5. Невероятно драматичный матч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
чемпионат мира по футболу Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу видео драка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 13
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 26
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Футбол | 08.09.2025, 09:27
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
Футбол | 09.09.2025, 01:34
Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Футбол | 08.09.2025, 18:02
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
07.09.2025, 09:55 23
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем