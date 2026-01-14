ФОТО. Украинская журналистка показала свои 18 лет. Огненная красавица

Украинская спортивная журналистка и модель Александра Кучеренко опубликовала в Instagram архивные снимки 2016 года – времени, когда ей было всего 18 лет.

В подписи к посту Кучеренко призналась, что поддалась ностальгии и решила вспомнить период, с которого для нее все начиналось: учебу в институте, первые шаги на телевидении, танцевальные соревнования, фотосъемки, победу на конкурсе «Мисс Украина» и поездку в США.

Она отметила, что уже тогда училась много работать и одновременно беречь себя.

На фото Александра предстает с естественной, очень юной красотой – минимальный макияж, открытая улыбка и та самая харизма, которую подписчики отмечают и сегодня. В комментариях пользователи пишут, что даже в 18 лет Кучеренко выглядела уверенно, ярко и по-настоящему эффектно.