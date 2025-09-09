Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 00:45 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:49
58
0

Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии

Скуадра Адзурра вырвала победу у сборной Израиля со счетом 5:4

09 сентября 2025, 00:45 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:49
58
0
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли 7 поединков, причем в одно время (21:45).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В невероятном матче-триллере Скуадра Адзурра вырвала победу у сборной Израиля со счетом 5:4.

Знаменитый ветеран Лука Модрич сделал ассист в матче Хорватии против Черногории (4:0).

9 августа сборная Украины в Баку сыграет матч против команды Азербайджана.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября

  • 21:45 беларусь – Шотландия – 0:2
  • 21:45 Гибралтар – Фареры – 0:1
  • 21:45 Греция – Дания – 0:3
  • 21:45 Израиль – Италия – 4:5
  • 21:45 Косово – Швеция – 2:0
  • 21:45 Хорватия – Черногория – 4:0
  • 21:45 Швейцария – Словения – 3:0

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
Матео Ретеги установил интересное достижение в составе сборной Италии
ЧМ-2026 по футболу выбор редакции статистические расклады сборная Италии по футболу сборная Словении по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу сборная беларуси по футболу сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Черногории по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Гибралтара по футболу сборная Косова по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 27
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
Теннис | 08 сентября 2025, 19:14 4
ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...

В социальных сетях шутят о цвете кожи Карлоса и политике президента США

Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Футбол | 08.09.2025, 09:27
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Футбол | 09.09.2025, 00:40
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем