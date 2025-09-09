Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
Скуадра Адзурра вырвала победу у сборной Израиля со счетом 5:4
Вечером 8 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошли 7 поединков, причем в одно время (21:45).
В невероятном матче-триллере Скуадра Адзурра вырвала победу у сборной Израиля со счетом 5:4.
Знаменитый ветеран Лука Модрич сделал ассист в матче Хорватии против Черногории (4:0).
9 августа сборная Украины в Баку сыграет матч против команды Азербайджана.
Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября
- 21:45 беларусь – Шотландия – 0:2
- 21:45 Гибралтар – Фареры – 0:1
- 21:45 Греция – Дания – 0:3
- 21:45 Израиль – Италия – 4:5
- 21:45 Косово – Швеция – 2:0
- 21:45 Хорватия – Черногория – 4:0
- 21:45 Швейцария – Словения – 3:0
Турнирные таблицы
Инфографика
