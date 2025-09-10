Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых теннисистов в истории.
Лидером рейтинга стал Новак Джокович, который получил за карьеру общую сумму призовых в размере $190,194,053.
Вторую позицию в рейтинге занял Рафаэль Надаль ($134 946 100), а бронза – у Роджера Федерера ($130 594 339).
Четвертая строчка у Энди Маррея – $64 687 542. Новоиспеченный чемпион UP Open Карлос Алькарас заработал за карьеру $53,486,628 и занял шестую строчку.
Ранее стало известно, сколько заработал Алькарас за титул US Open.
Рейтинг самых богатых теннисистов в истории
- Новак Джокович – $190,194,053
- Рафаэль Надаль – $134 946 100
- Роджер Федерер – $130 594 339
- Энди Маррей – $64 687 542
- Александр Зверев – $54 692 659
- Карлос Алькарас – $53 486 628
- Янник Синнер – $48 779 987
- Даниил Медведев – $47 046 309
- Пит Сампрас – $43 280 489
- Стен Вавринка – $37,645,388
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде
Неожиданная потеря очков в Азербайджане