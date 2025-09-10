Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?

Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых теннисистов в истории.

Лидером рейтинга стал Новак Джокович, который получил за карьеру общую сумму призовых в размере $190,194,053.

Вторую позицию в рейтинге занял Рафаэль Надаль ($134 946 100), а бронза – у Роджера Федерера ($130 594 339).

Четвертая строчка у Энди Маррея – $64 687 542. Новоиспеченный чемпион UP Open Карлос Алькарас заработал за карьеру $53,486,628 и занял шестую строчку.

Ранее стало известно, сколько заработал Алькарас за титул US Open.

Рейтинг самых богатых теннисистов в истории

  1. Новак Джокович – $190,194,053
  2. Рафаэль Надаль – $134 946 100
  3. Роджер Федерер – $130 594 339
  4. Энди Маррей – $64 687 542
  5. Александр Зверев – $54 692 659
  6. Карлос Алькарас – $53 486 628
  7. Янник Синнер – $48 779 987
  8. Даниил Медведев – $47 046 309
  9. Пит Сампрас – $43 280 489
  10. Стен Вавринка – $37,645,388
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
