Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых теннисистов в истории.

Лидером рейтинга стал Новак Джокович, который получил за карьеру общую сумму призовых в размере $190,194,053.

Вторую позицию в рейтинге занял Рафаэль Надаль ($134 946 100), а бронза – у Роджера Федерера ($130 594 339).

Четвертая строчка у Энди Маррея – $64 687 542. Новоиспеченный чемпион UP Open Карлос Алькарас заработал за карьеру $53,486,628 и занял шестую строчку.

