Украинец накануне матчей за сборную завоевал 10-й трофей ITF в карьере
Владислав Орлов стал чемпионом соревнований ITF M15 в городе Щавно-Здруй
30-летний украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 526) стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в польском городе Щавно-Здруй.
В финале украинец, посеяный под третьим номером, в трех сетах переиграл Марцела Зелинського (АТР 789).
ITF M15 Щавно-Здруй. Грунт. Финал
Владислав Орлов (Украина) [3] – Марцел Зелинський (Польша) [7] – 7:5, 6:7 (5:7), 6:3
Орлов провел 21-й финал в карьере на уровне ITF и третий в сезоне. На счету Владислава теперь 10 трофеев, два – в 2025 году.
На этой неделе Орлов сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканы.
