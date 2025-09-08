Украинец накануне матчей за сборную завоевал 10-й трофей ITF в карьере

30-летний украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 526) стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в польском городе Щавно-Здруй.

В финале украинец, посеяный под третьим номером, в трех сетах переиграл Марцела Зелинського (АТР 789).

ITF M15 Щавно-Здруй. Грунт. Финал

Владислав Орлов (Украина) [3] – Марцел Зелинський (Польша) [7] – 7:5, 6:7 (5:7), 6:3

Орлов провел 21-й финал в карьере на уровне ITF и третий в сезоне. На счету Владислава теперь 10 трофеев, два – в 2025 году.

На этой неделе Орлов сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканы.