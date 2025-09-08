Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец накануне матчей за сборную завоевал 10-й трофей ITF в карьере
08 сентября 2025, 19:53
Украинец накануне матчей за сборную завоевал 10-й трофей ITF в карьере

Владислав Орлов стал чемпионом соревнований ITF M15 в городе Щавно-Здруй

Украинец накануне матчей за сборную завоевал 10-й трофей ITF в карьере
30-летний украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 526) стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в польском городе Щавно-Здруй.

В финале украинец, посеяный под третьим номером, в трех сетах переиграл Марцела Зелинського (АТР 789).

ITF M15 Щавно-Здруй. Грунт. Финал

Владислав Орлов (Украина) [3] – Марцел Зелинський (Польша) [7] – 7:5, 6:7 (5:7), 6:3

Орлов провел 21-й финал в карьере на уровне ITF и третий в сезоне. На счету Владислава теперь 10 трофеев, два – в 2025 году.

На этой неделе Орлов сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканы.

Владислав Орлов трофеи украинцев в теннисе
