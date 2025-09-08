Новый тренер Азербайджана довызвал экс-игрока Миная на игру с Украиной
Рустам Ахмедзаде и Абдула Хайбулаев пополнили состав команды
Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21 Айхан Аббасов, который будет выполнять функции руководителя основной команды, дозвал двух игроков на матч с Украиной.
Команде помогут экс-игрок закарпатского «Миная» Рустам Ахмедзаде и хавбек «Сабаха» Абдула Хайбулаев.
Ахмедзаде родился в Хмельницкой области. Выступал за молодежные команды «Зирка» (Хмельницкий), а затем — «Александрию». В январе 2018 года стал игроком «Колоса» из Ковалевки, но сразу же был отправлен в «Подолье» на правах аренды.
В 2020 году подписал контракт с «Минаем». За закарпатцев провел 38 матчей, а затем был продан «Карабаху». Сейчас Ахмедзаде защищает цвета «Сумгаита».
Кстати, в составе сборной Азербайджана находится уроженец Закарпатья Анатолий Нуриев, который также был игроком «Миная».
Ранее в Азербайджане назвали тренера, который выведет команду на игру с Украиной.
