Сборную Азербайджана к матчу с Украиной будет готовить тренер молодежки

Решением Ассоциации футбольных федераций Азербайджана команду на игру с Украиной выведет главный тренер молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.

«Конечно, работать в национальной сборной Азербайджана – это большая ответственность. В то же время мне очень приятно.

Если решение принято, то наш долг выполнять поставленные задачи. Сделаем все возможное, чтобы показать лучший результат.

Времени до завтрашней игры очень мало, но мы постараемся мобилизовать команду и достойно сыграть против Украины», – ответил Аббасов.

Матч между Азербайджаном и Украиной начнется 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что португальский специалист Фернанду Сантуш был уволен с поста главного тренера команды.