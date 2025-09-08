Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 16:11 |
Сборную Азербайджана к матчу с Украиной будет готовить тренер молодежки

Команды сыграют 9 сентября в 19:00 по киевскому времени

Сборную Азербайджана к матчу с Украиной будет готовить тренер молодежки
azerisport.com

Решением Ассоциации футбольных федераций Азербайджана команду на игру с Украиной выведет главный тренер молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.

«Конечно, работать в национальной сборной Азербайджана – это большая ответственность. В то же время мне очень приятно.

Если решение принято, то наш долг выполнять поставленные задачи. Сделаем все возможное, чтобы показать лучший результат.

Времени до завтрашней игры очень мало, но мы постараемся мобилизовать команду и достойно сыграть против Украины», – ответил Аббасов.

Матч между Азербайджаном и Украиной начнется 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что португальский специалист Фернанду Сантуш был уволен с поста главного тренера команды.

сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина назначение тренера ЧМ-2026 по футболу отставка Фернанду Сантуш
Александр Сильченко Источник: Azerisport.com
ivankondrat96
Краще б звільнили тренера вже після нашого матчу 
