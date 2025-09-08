Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 08 сентября 2025, 11:53
ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев заявил, о прекращении сотрудничества с Сантушем

ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины. Команды сыграют в 19:00 по киевскому времени на Республиканском стадионе в Баку.

Накануне этого противостояния главный тренер азербайджанской команды Фернанду Сантуш был уволен со своей должности из-за постоянных скандалов и неудовлетворительных результатов.

В матче первого тура отбора на чемпионат мира подопечные Сантуша потерпели разгромное гостевое поражение со счетом 0:5 от сборной Исландии. После этой неудачи генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев раскритиковал главного тренера сборной и пригрозил тому увольнением.

Наставник отказался покидать свою должность из-за контракта, в котором была прописана финансовая компенсация за увольнение со стороны федерации. По этой причине португалец признался, что не планирует уходить по собственной инициативе и отказался брать вину на себя после поражения от Исландии.

В понедельник, 8 сентября, должна была состояться пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана, однако португальский специалист не явился на мероприятие, а вместо него пришел генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, который объявил о прощании с Сантушем.

«Сегодня Исполком АФФА расторг контракт с Фернанду Сантушем по обоюдному согласию. На завтрашний матч команду выведет Айхан Аббасов», – заявил Фараджуллаев.

ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Фернанду Сантуш
Николай Титюк Источник
