Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
Хозяева добыли победу со счетом 3:1
В воскресенье, 7 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Финляндии.
Встречу принимал стадион «Шленски». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1. Один из голов поляков оформил Роберт Левандовски.
Турнирная таблица группы G:
Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур
Польша – Финляндия – 3:1
Голы: Кэш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 54 – Келльман, 88
Фото матча:
