  Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
07.09.2025 21:45 – FT 3 : 1
Финляндия
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:44 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:45
95
0

Польша с голом Левандовски одолела Финляндию

Хозяева добыли победу со счетом 3:1

07 сентября 2025, 23:44 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:45
95
0
Польша с голом Левандовски одолела Финляндию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Польши

В воскресенье, 7 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Финляндии.

Встречу принимал стадион «Шленски». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1. Один из голов поляков оформил Роберт Левандовски.

Турнирная таблица группы G:

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Польша – Финляндия – 3:1

Голы: Кэш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 54 – Келльман, 88

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
сборная Польши по футболу сборная Финляндии по футболу ЧМ-2026 по футболу Роберт Левандовски Мэтти Кэш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
