Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:50 |
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира

Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В воскресенье, 7 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Финляндии.

Встречу принимал стадион «Шленски». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Польша – Финляндия – 3:1

Голы: Кэш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 54 – Келльман, 88

Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025
Роберт Левандовски сборная Польши по футболу сборная Финляндии по футболу ЧМ-2026 по футболу Мэтти Кэш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
