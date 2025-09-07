Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 7 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Финляндии.

Встречу принимал стадион «Шленски». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Польша – Финляндия – 3:1

Голы: Кэш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 54 – Келльман, 88