Чемпионат мира07 сентября 2025, 23:50 |
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира
В воскресенье, 7 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Финляндии.
Встречу принимал стадион «Шленски». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.
Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур
Польша – Финляндия – 3:1
Голы: Кэш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 54 – Келльман, 88
