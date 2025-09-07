7 сентября на Шлёнски пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Польши и Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда не так давно еще воспринималась как потенциально негласный фаворит. И, хотя ничего существенного не добилась, но стабильно ездила на все турниры. Пробились футболисты и на Евро-2024, но только через стыки, выиграв серию пенальти и Уэльса. Но на самом турнире не получилось выйти из группы, а в Лиге Наций сильнее осенью оказались не только Португалия, но и Хорватия с Шотландией.

Пребеж все же и тогда сохранил свой пост, и в итоге решил оставить вне заявки самого Левандовски. По сути, он себя таким образом лишил права на ошибку. А осечка последовала летом, когда проиграли как раз финнам. На тренерском посту объявился Урбан, а на поле - Роберт. С Нидерландами долго проигрывали, но ухитрились забить ближе к концовке и в итоге свести к почетной ничьей 1:1.

Финляндия

Сборная прогрессировала под руководством Канервы. Дошло до того, что она пробилась на Евро-2020, причем напрямую. И даже выиграла первый же матч - тот самый, где Дания осталась без Эриксена. Но повторить успех в следующих квалификациях не получилось. А осенью в Лиге Наций и вовсе проиграли все шесть матчей англичанам, грекам и ирландцам.

В итоге многолетнего наставника заменили на Фрииса. И получается неплохо. Ожидаемо проиграли голландцам, но при этом были победы с Мальтой и Польшей, правда, 2:2 с Литвой, даже на выезде, в плюс не занести. Сейчас, готовясь к поездке к полякам, провели товарищеский поединок с соседями, норвежцами. И проиграли, ничем не ответив на единственный гол Холланда.

Статистика личных встреч

У поляков было три победы и ничья в четырех очных матчах. Но крайний поединок, в июне, как уже упоминалось, выиграли дома финны.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной борьбы. Поляки имеют игроков уровнем выше, и уж на своем поле смогут добиться победы над этим соперником (коэффициент - 1,61).