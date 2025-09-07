Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польша с голом Левандовски одолела Финляндию в квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
07.09.2025 21:45 – FT 3 : 1
Финляндия
Чемпионат мира
Польша с голом Левандовски одолела Финляндию в квалификации ЧМ

Хозяева добыли победу со счетом 3:1

Польша с голом Левандовски одолела Финляндию в квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Польши

В воскресенье, 7 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Финляндии.

Встречу принимал стадион «Шленски». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1. Один из голов поляков оформил Роберт Левандовски.

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Польша – Финляндия – 3:1

Голы: Кэш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 54 – Каллман, 88

Турнирная таблица группы G:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Бенджамин Келлман (Финляндия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Каминьский (Польша).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Польша).
сборная Польши по футболу сборная Финляндии по футболу ЧМ-2026 по футболу Роберт Левандовски Мэтти Кэш Беньямин Каллман
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
