Стали известны подробности по срокам восстановления Лукаку

Стали известны подробности по срокам восстановления бельгийского нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, ожидалось, что 32-летний футболист сможет вернуться к матчу с «Аталантой», который состоится 22 ноября, но после обследования в Брюсселе бельгийцу сказали, что его возвращение ранее декабря практически нереально. Срок отсутствия увеличен для того, чтобы игрок лучше восстановился.

Лукаку получил повреждение в товарищеском матче с «Олимпиакосом». Ему диагностировали глубокий разрыв мышцы.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «РБ Лейпциг» перебрался в «Наполи».