Стали известны подробности по срокам восстановления Лукаку
Бельгийский форвард вернется на поле не раньше декабря
Стали известны подробности по срокам восстановления бельгийского нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, ожидалось, что 32-летний футболист сможет вернуться к матчу с «Аталантой», который состоится 22 ноября, но после обследования в Брюсселе бельгийцу сказали, что его возвращение ранее декабря практически нереально. Срок отсутствия увеличен для того, чтобы игрок лучше восстановился.
Лукаку получил повреждение в товарищеском матче с «Олимпиакосом». Ему диагностировали глубокий разрыв мышцы.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «РБ Лейпциг» перебрался в «Наполи».
