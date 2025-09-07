Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны подробности по срокам восстановления Лукаку
Италия
07 сентября 2025, 19:46 |
71
0

Стали известны подробности по срокам восстановления Лукаку

Бельгийский форвард вернется на поле не раньше декабря

07 сентября 2025, 19:46 |
71
0
Стали известны подробности по срокам восстановления Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Стали известны подробности по срокам восстановления бельгийского нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, ожидалось, что 32-летний футболист сможет вернуться к матчу с «Аталантой», который состоится 22 ноября, но после обследования в Брюсселе бельгийцу сказали, что его возвращение ранее декабря практически нереально. Срок отсутствия увеличен для того, чтобы игрок лучше восстановился.

Лукаку получил повреждение в товарищеском матче с «Олимпиакосом». Ему диагностировали глубокий разрыв мышцы.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «РБ Лейпциг» перебрался в «Наполи».

По теме:
Лаутар МАРТИНЕС: «Среди пяти лучших – это точно»
Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти
Ромелу Лукаку Наполи Олимпиакос Пирей травма Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 00:55 17
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Футбол | 06 сентября 2025, 20:34 2
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»

Даниэль Риоло оценил момент со вторым голом французов

ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Футбол | 07.09.2025, 18:52
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Футбол | 07.09.2025, 00:21
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
Война | 07.09.2025, 15:58
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 235
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 27
Война
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем