7 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Турции и Испании.

Поединок пройдет на стадионе в городе Конья. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Турция и Испания в одном квартете выступают вместе с Грузией и Болгария. Испанцы – бесспорные фавориты.

В первом туре турки выиграли голевой матч у Грузии со счетом 3:2, а испанцы разобрались с Болгарией 3:0.

Турция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.