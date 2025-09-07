Турция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 7 сентября в 21:45
7 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Турции и Испании.
Поединок пройдет на стадионе в городе Конья. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Турция и Испания в одном квартете выступают вместе с Грузией и Болгария. Испанцы – бесспорные фавориты.
В первом туре турки выиграли голевой матч у Грузии со счетом 3:2, а испанцы разобрались с Болгарией 3:0.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
