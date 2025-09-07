Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
07.09.2025 21:45 - : -
Испания
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 05:50 |
Турция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 7 сентября в 21:45

Коллаж Sport.ua

7 сентября состоится матч второго тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E между сборными Турции и Испании.

Поединок пройдет на стадионе в городе Конья. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турция и Испания в одном квартете выступают вместе с Грузией и Болгария. Испанцы – бесспорные фавориты.

В первом туре турки выиграли голевой матч у Грузии со счетом 3:2, а испанцы разобрались с Болгарией 3:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Турция – Испания
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
