ФОТО. Жену тренера Шахтера заметили с кольцом за 3 миллиона на пальце

Турецкая модель Аслихан Доган, являющаяся супругой главного тренера «Шахтера» Арды Турана, накануне была замечена в европейской части Стамбула, районе Нишанташи, где ее тотчас же обступили журналисты и попросили дать небольшое интервью.

Женщина не отказала, прокомментировав среди прочего недавний эпизод с интервью, которое Арда Туран давал представительнице клубной пресс-службы «горняков» Дарье Бондарь, и в ходе которого прятал глаза, чтобы не смотреть на украинку.

В то же время, турецкие журналисты заметили на пальце Аслихан Доган дорогостоящее кольцо с 5-каратным бриллиантом. Его стоимость на рынке оценивается приблизительно в 3 миллиона турецких лир, что эквивалентно почти 56 тысячами евро по нынешнему курсу.

Отметим, что Арда Туран и Аслихан Доган состоят в браке с 2018 года.