Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это смешно». Жена Турана отреагировала на интервью мужа с Дарьей Бондарь
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 20:04
1370
0

«Это смешно». Жена Турана отреагировала на интервью мужа с Дарьей Бондарь

Аслихан Доган высмеяла реакцию людей в социальной сети

T24. Аслихан Доган (слева)

Жена главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана, Аслихан Доган, отреагировала на вирусное интервью между специалистом и журналисткой «горняков» Дарьей Бондар (Савиной).

После первого матча с «Бешикташем» в квалификации Лиги Европы Арда дал комментарий на камеру журналистке относительно поединка, при этом избегая зрительного контакта с представителем СМИ.

Такое поведение главного тренера вызвало массу обсуждений в социальных сетях, на которые ответила его жена.

«Мы посмеялись, она очень милая. Я познакомилась с ней и видела ее лично. К тому же, она замужем, надеюсь, это не стало неудобным для них.

Я никогда не обсуждала это с Ардой, это забавно», – сказала Аслихан.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Даша Савина
Андрей Витренко Источник: Fanatik
