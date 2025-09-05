«Это смешно». Жена Турана отреагировала на интервью мужа с Дарьей Бондарь
Аслихан Доган высмеяла реакцию людей в социальной сети
Жена главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана, Аслихан Доган, отреагировала на вирусное интервью между специалистом и журналисткой «горняков» Дарьей Бондар (Савиной).
После первого матча с «Бешикташем» в квалификации Лиги Европы Арда дал комментарий на камеру журналистке относительно поединка, при этом избегая зрительного контакта с представителем СМИ.
Такое поведение главного тренера вызвало массу обсуждений в социальных сетях, на которые ответила его жена.
«Мы посмеялись, она очень милая. Я познакомилась с ней и видела ее лично. К тому же, она замужем, надеюсь, это не стало неудобным для них.
Я никогда не обсуждала это с Ардой, это забавно», – сказала Аслихан.
