Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
06 сентября 2025, 21:46 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:50
Три отыгранных матчбола. Определены чемпионы US Open 2025 в парном разряде

Гранольерс и Себальос оформили эффектный камбек в финале против Солсбери и Скупски

Три отыгранных матчбола. Определены чемпионы US Open 2025 в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Орасио Себальос и Марсель Гранольерс

6 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоялся финальный матч в мужском парном разряде.

В решающем поединке между собой сошлись тандемы Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) и Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания). Победу в трех сетах отпраздновали испанец и аргентинец за 2 часа и 25 минут.

US Open 2025. Пары. Финал

Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) [5] – Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) [6] – 3:6, 7:6 (7:4), 7:5

В третьей партии Гранольерс и Себальос отыграли три чемпионшип-поинта (матчбола) на подаче в 10-м гейме, после чего сделали брейк и уже сами подали на поединок.

Помимо Солсбери и Скупси, Марсель и Орасио на US Open одолели пары Миомир Кецманович / Хама Меджедович, Маккензи Макдональд / Итан Куинн, Адам Павлашек / Ян Зелиньски, Константин Францен / Робин Хасе и Роберт Кэш / Джеймс Трейси.

Гранольерс и Себальос завоевали второй титул на Grand Slam. В июне они стали победителями Ролан Гаррос, где в финале также обыграли Солсбери и Скупски.

