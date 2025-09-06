Гаттузо ударил игроков сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч квалификации к ЧМ-2026, в котором сборная Италии под руководством Дженнаро Гаттузо разгромила Эстонию со счетом 5:0.

После финального свистка итальянские игроки признались, что главный тренер ударил их несколько раз в перерыве встречи. Об этом рассказали Джакомо Распадори и Алесандро Бастони:

«Я никогда не играл в команде с Гаттузо, но могу представить, как было его партнерам. Вы не представляете, сколько решительности и стойкости дал он нам в сборной. Дженнаро нас ударил – было несколько пощечин. Возможно, именно это нам и нужно было, чтобы по-настоящему очнуться и продемонстрировать достойную игру», – сказал Бастони.

«Это были настоящие оплеухи, я получил по затылку. За эти дни он много поменял. Мы талантливые футболисты, нам просто нужно выложиться на поле по полной и доказать это.

Против Эстонии мы провели качественную игру от начала до конца, потому что пять голов нелегко забить против такой команды. Мы должны верить, что находимся на верном пути, чтобы двигаться вперед», – подтеврдил Распадори.