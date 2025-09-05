Квалификация ЧМ. Италия забила 5 голов Эстонии, Израиль отгрузил 4 мяча

Сборная Италии одержала уверенную победу в матче отбора на чемпионат мира 2026, разгромив в Бергамо команду Эстонии со счетом 5:0.

После безголевого первого тайма «Скуадра адзурра» взорвалась во второй половине встречи, забив пять мячей.

Счет открыл Мойзе Кин, через несколько минут Матео Ретеги удвоил преимущество итальянцев. Джакомо Распадори довел счет до 3:0, а в конце встречи Ретеги оформил дубль. Точку в матче поставил Алессандро Бастони в компенсированное время, забив пятый мяч.

Эта победа позволила команде Дженнаро Гаттузо продолжить борьбу в квалификации ЧМ-2026.

В другом матче игрового дня Израиль разгромил Молдову (4:0). У гостей голом отличился Манор Соломон, экс-игрок Шахтера.

Лидирует в этой группе Норвегия с 4 победами (12 очков), далее идут Израиль (9) и Италия (6).

Квалификация ЧМ-2026

5 сентября, Бергамо

Италия – Эстония – 5:0

Голы: Кин, 58, Ретеги, 69, 89, Распадори, 71, Бастони, 90+2

Молдова – Израиль – 0:4

Голы: Перец, 15, Соломон, 35, Барибо, 59, Глух, 77

Турнирная таблица