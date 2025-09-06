Сборная Италии одержала уверенную победу в матче отбора на чемпионат мира 2026, разгромив в Бергамо команду Эстонии со счетом 5:0.

После безголевого первого тайма «Скуадра Адзурра» взорвалась во второй половине встречи, забив пять мячей.

Счет открыл Мойзе Кин, через несколько минут Матео Ретеги удвоил преимущество итальянцев. Джакомо Распадори довел счет до 3:0, а в конце встречи Ретеги оформил дубль. Точку в матче поставил Алессандро Бастони в компенсированное время, забив пятый мяч (5:0).

Квалификация ЧМ-2026

5 сентября, Бергамо

Италия – Эстония – 5:0

Голы: Кин, 58, Ретеги, 69, 89, Распадори, 71, Бастони, 90+2

