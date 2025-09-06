Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия – Эстония – 5:0. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
05.09.2025 21:45 – FT 5 : 0
Эстония
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 01:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:14
18
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии одержала уверенную победу в матче отбора на чемпионат мира 2026, разгромив в Бергамо команду Эстонии со счетом 5:0.

После безголевого первого тайма «Скуадра Адзурра» взорвалась во второй половине встречи, забив пять мячей.

Счет открыл Мойзе Кин, через несколько минут Матео Ретеги удвоил преимущество итальянцев. Джакомо Распадори довел счет до 3:0, а в конце встречи Ретеги оформил дубль. Точку в матче поставил Алессандро Бастони в компенсированное время, забив пятый мяч (5:0).

Квалификация ЧМ-2026

5 сентября, Бергамо

Италия – Эстония – 5:0

Голы: Кин, 58, Ретеги, 69, 89, Распадори, 71, Бастони, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Италия).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу сборная Эстонии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Алессандро Бастони Мойзе Кин Джакомо Распадори Матео Ретеги
Николай Степанов
