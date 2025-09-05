Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
05.09.2025 21:45 - : -
Эстония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 11:01 |
4
0

Италия – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву

05 сентября 2025, 11:01 |
4
0
Италия – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября сборная Италия проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Эстонии.

Встреча состоится на Гевисс Стэдиум в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Италия – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Италия – Эстония
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Швейцарія – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Черногория – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Италии по футболу сборная Эстонии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
Бокс | 05 сентября 2025, 08:37 5
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса

На ринге сойдутся «Железный Майк» и Флойд Мейвезер

«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
Футбол | 05 сентября 2025, 10:28 0
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике

Низаар Кинселла – о допинговом деле украинца

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 8
MMA
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
05.09.2025, 07:01
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем