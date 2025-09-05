Чемпионат мира05 сентября 2025, 11:01 |
Италия – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву
05 сентября 2025, 11:01
5 сентября сборная Италия проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Эстонии.
Встреча состоится на Гевисс Стэдиум в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
