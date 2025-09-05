5 сентября на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Италии и Эстонии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда находятся в непривычной для себя ситуации. С другой стороны, уже можно говорить, что Евро-2020, где получилось взять титул, стал счастливым, но разовым исключением. Еще до этого не пробились на чемпионат мира-2018, а сразу после - упустили шанс поехать в Катар, дома проиграв стыковой поединок Северной Македонии.

Не стал спасителем и Спаллетти. Нет, с ним вышли на Евро напрямую и даже там пробивались в плей-офф. А в Лиге Наций были вторыми в группе, после чего, в марте, уступили в один гол Германии. Но в целом мало что выходило, и после июньских 0:3 с Норвегией произошла отставка. Но вот только пост согласился занять только Гаттузо, которого, при сильной репутации как футболиста, опытным и успешным тренером не назвать. Тем более что ранее он работал только с клубами.

Эстония

Сборная формально даже была претендентом на выход на прошлогодний Евро. Но это было только за счет пути Лиги Наций для аутсайдеров. И поляки сразу разрушили любые мечты соседа, выиграв у него 5:0. Ну, а осенью все четыре очка были взяты в рамках Лиги Наций только с аутсайдером квартета, Азербайджаном.

В 2025-м году команда проявила себя максимально ожидаемо. Она снова обыграла аутсайдера, Молдову, причем на выезде, победив на выезде 3:2. Но при этом не получилось зацепиться за очки не только с явным фаворитом группы, Норвегией (0:1 на своем поле), но даже с крепким середняком, Израилем (1:2 в номинально выездном поединке, 1:3 дома).

Статистика личных встреч

Пока что у команд стопроцентная статистика - итальянцы смогли выиграть все семь очных матчей что в официальном, что в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что гости смогут испортить дебют Гаттузо в Бергамо. Его новые подопечные дома обязаны побеждать уверенно - ставим с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,71).